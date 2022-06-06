Российский бизнесмен Евгений Пригожин прокомментировал изданию Утро.ру ситуацию по иску против признанного СМИ-иноагентом The Insider и его главреда Романа Доброхотова (признан иноагентом).

Российский бизнесмен Евгений Пригожин прокомментировал изданию Утро.ру ситуацию по иску против признанного СМИ-иноагентом The Insider и его главреда Романа Доброхотова (признан иноагентом).По мнению бизнесмена, ответчики будут трусливо юлить в суде, пытаясь уйти от ответственности, поскольку подобные лица боятся отвечать за свои слова."Есть The Insider (иноагент) – грязная, ЦРУшная структурка, которую возглавлял предатель Родины агент Доброхотов. Мы его прижали, по-русски говоря «взяли за задницу», и теперь этот слизняк будет выпендриваться в суде и говорить: "Я – не я, Инсайдер не мой", – приводит слова бизнесмена пресс-служба компании "Конкорд".По его мнению, пытаться уйти от ответственности ответчик будет с вероятностью 99%, поскольку «все они трусы», которые боятся отвечать за собственные слова. Пригожин также добавил, что в России необходимо вернуть смертную казнь.