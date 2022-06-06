Авария с участием нескольких транспортных средств произошла 5 июня вечером.

Авария с участием нескольких транспортных средств произошла 5 июня вечером.На автотрассе под Новосибирском произошло массовоеДТП. По предварительной информации виновником происшествия стал водитель "Камаза", который совершил неудачныйманевр. Как сообщает телеканал , мужчина попытался обогнать впереди идущие машины.В результате неудачного маневра грузовик столкнулся с попутным автомобилем марки Toyota Land Cruiser Prado, который в свою врезался в еще один "Камаз". Джип, в салоне которого, по свидетельству очевидцев, находились дети, свалился в кювет. Два большегруза столкнулись между собой. Уже известно, что в результате ДТП пострадали две женщины пенсионного возраста. В каком именно из автомобилей они находились – не сообщается.