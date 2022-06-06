Во Владимире две пенсионерки 79 и 84 лет отдали телефонным мошенникам более 800 тысяч рублей, чтобы спасти родственников, якобы попавших в ДТП. Владимирская полиция задержала подозреваемых.

Во Владимире две пенсионерки 79 и 84 лет отдали телефонным мошенникам более 800 тысяч рублей, чтобы спасти родственников, якобы попавших в ДТП. Владимирская полиция задержала подозреваемых. Пенсионерки 79 и 84 лет заявили в полицию, что их обманули на крупную сумму денег. По словам бабушек, им позвонили на телефон и сказали, что их родственники стали участниками