Бывшего директора владимирской школы №26 Татьяну Товарнову признали виновной в растрате бюджетных средств 6 июня. Ленинский районный суд посчитал, что она присвоила почти 187 тысяч рублей.

Бывшего директора владимирской школы №26 Татьяну Товарнову признали виновной в растрате бюджетных средств 6 июня. Ленинский районный суд посчитал, что она присвоила почти 187 тысяч рублей. Татьяна Товарнова в 2017 году фиктивно устроила в школу своих знакомых, которые не выполняя работу, получали зарплату в течение года. За это время директор растратила почти 187 тысяч бюджетных