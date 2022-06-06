Она скончалась на 82 году жизни.
Владимирское реготделение Союза писателей сообщает о кончине известной писательницы Людмилы Басовой. Ей был 81 год.
Людмила Дмитриевна родилась 1 ноября 1940 года в Душанбе.
В 1994 году она переехала во Владимир. В 2007 году издан роман «Каинова печать». Позднее опубликованы «Предтеча любви» и «Синие звёзды Европы, зеленые звёзды Азии».
Церемония прощания состоится 7 июня в 11 часов в церкви в селе Новое.
Редакция «33Live.Ru» выражает соболезнования родным и близким усопшей.