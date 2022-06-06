Победу в лиге обеспечили три очка, которые чёрно-белые добыли в игре с командой «Луки-Энергия».

Владимирское «Торпедо» заняло первое место в группе 2Б Первенства России в ФНЛ-2. Победу в лиге обеспечили три очка, которые чёрно-белые добыли в игре с командой «Луки-Энергия».В середине первого тайма владимирский полузащитникк Дмитрий Калабухов заработал пенальти, который сам и реализовал. Под занавес первой 45-минутки хозяева воспользовались ошибкой гостей и Ренат Багдашкин сравнял счёт. Во втором тайме черно-белые вновь реализовали 11-метровый. Никита Андреев не промахнулся с точки.Благодаря семи победам в восьми весенних играх торпедовцы заняли первое место в своём дивизионе.«Спасибо ребятам. Благодаря тому, как они тренируются и отдаются на поле, мы добились хорошего результата», - резюмировал главный тренер клуба Александр Горбачев.