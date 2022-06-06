Исковые заявления пока не рассмотрены.

Гороховецкую ЦРБ хотят обязать организовать продажу лекарств в фельдшерско-акушерских пунктах. Нарушения выявили местные прокуроры.В структуру медицинского учреждения входят ФАПы, расположенные в Быкасово, Васильчиково Великово, Галицы, Гришино, Крутово, Куприяново, Ново-Владимировка, Рождествено, Юрово, т/п Большое.При этом жителей обеспечивают медикаментами лишь путем адресной доставки фельдшерами или соцработниками по предварительной заявке. Ближайшая аптека расположена в Гороховце и cеле Фоминки в 30 километрах от сёл и деревень. В более 140 населённых пунктах, где проживает свыше 6000 человек, аптечные пункты отсутствуют.После проверки прокурор потребовал организовать розничную торговлю медицинскими препаратами в сельских медпунктах. Иски пока не рассмотрены.