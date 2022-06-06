Отпевание усопшей состоится 7 июня в 9:00 в Княгинином монастыре.

Во Владимире скончалась бывший директор Владимирской научной библиотеки Нина Распутная. Некролог в память о талантливом руководителе опубликовали на сайте учреждения.Нина Григорьевна родилась 15 июля 1953 года в Сумской области на Украине. В 1975 году окончила Московский государственный институт культуры. Она начинала свой путь с юношеской библиотеки Владимирской области. На пост директора научной библиотеки её назначили в1988 году. На этой должности Нина Распутная проработала до 2010 года.Заслуженный работник культуры награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством».Отпевание усопшей состоится 7 июня в 9 часов в Княгинином монастыре.Редакция «33Live.Ru» выражает искренние соболезнования родным и близким.