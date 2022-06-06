На фасад Южного речного вокзала Москвы вернутся пять женских скульптур.

На фасад Южного речного вокзала Москвы вернутся пять женских скульптур.Власти российской столицы сегодня активно благоустраивают территории города. Масштабные проекты намечены в каждом районе. Перед специалистами ставятся задачи по повышению комфорта и доступности столичной инфрастуктуры для ее жителей. Однако особое место в этой работе занимает реконструкция исторически значимых объектов.Так, в ходе капитального ремонта планируется восстановить облик Южного речного вокзала. На фасад здания специалисты вернут пять женских скульптур. Об этом в своем телеграмм-канале рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.Глава столичного региона подчеркнул, что почти 25 лет речной вокзал не использовался по прямому назначению. Однако сейчас власти проводят реконструкцию в Нагатинской пойме. Летом текущего года объект станет доступен для организации круизов по воде.По словам градоначальника, в разные год в здании речного вокзала располагались объекты торговли, в том числе, автомобильный рынок. Однако сейчас специалисты занимаются обновлением строения."На фасад вскоре вернутся пять уникальных женских скульптур – символ Москвы как "порта пяти морей", – подчеркнул Сергей Собянин.Кроме того, политик опубликовал в своих социальных сетях видеоролик, посвященный процессу реконструкции знаменитых скульптур. По его словам, сегодня специалисты делают все возможное для детального восстановления исторических архитектурных форм.Авторы видео показали исторические кадры Южного речного вокзала Москвы. На черно-белых снимках видны легендарные женские скульптуры. Они символизировали Черное, Каспийское, Азовское, Белое и Балтийское море, с которыми связана столица нашей страны.Каждую из пяти фигур сегодня бережно восстанавливает реставратор Макар Хлебас. В ролике он раскрывает детали творческого процесса. Так, по словам специалиста, со временем из-за погодных условий архитектурные формы утратили былой вид. Для возвращения их прежнего облика используются специальные материалы, в ходе заливки удается избавиться от трещин и сколов.В итоге каждая скульптуры будет весить около четырех сотен килограмм, уточнил мастер. Перед специалистом поставлена задача – в ходе реставрации максимально облегчить статуи, при этом сохраняя их прочность. В то же время очень важно повторить каждый штрих создателя уникальной композиции.