Андрей Бочкарев рассказал о реконструкции стадиона Москвич.

Андрей Бочкарев рассказал о реконструкции стадиона "Москвич".В конце мая глава столичного региона Сергей Собянин посетил стадион "Москвич". В ходе осмотра спортивного объекта градоначальник поручил завершить реконструкцию и открыть его для посетителей в течение текущего года. Специалисты с поставленной задачей справились.Масштабная реконструкция на юго-востоке Москвы уже завершена. Сегодня знаменитый стадион готовится к открытию. К слову, после ремонтных работ его площадь увеличилась в пять раз. Об этом рассказал заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Он уточнил, что разрешительную документацию для модернизации выдал Мосгосстройнадзор."Работы по реконструкции спорткомплекса завершены, далее на объекте будет вестись подготовка к открытию. Площадь обновленного стадиона “Москвич” увеличилась в пять раз. На территории спорткомплекса появилось несколько новых сооружений. Строителям удалось сохранить легендарный стадион и одновременно преобразовать его в современное технологичное пространство", — отметил чиновникНа территории обновленного спортивного комплекса оборудовано футбольное поле размером 105 на 68 метров. В качестве покрытия используется натуральный газон, оптимальное состояние которого поддерживается с помощью систем подогрева и полива. Также на площадке установили новую систему освещения, электронное табло и медиасистему."После реконструкции стадион способен вместить на 20 процентов больше зрителей на трибунах — до 4,2 тысячи человек, предусмотрены места для маломобильных граждан", — подчеркнул Андрей Бочкарев.Раздевалки для спортсменов и судей установили в подтрибунном помещении. Там же открылась стрелковая галерея. В состав легкоатлетического комплекса вошли прямая и круговая беговые дорожки, секторы для прыжков в длину и высоту, а также секторы метания копья, диска, молота и толкания ядра.Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко напомнил, что стадион "Москвич" относится к историческому спортивному кластеру столицы, сформированному еще в 1960-е годы. По его словам, в ходе модернизации специалисты смогли вдохнуть новую жизнь в легендарный объект.Важно отметить, что инфраструктура стадиона соответствует стандарту Российского футбольного союза, то есть на нем можно проводить турниры с участием профессиональных команд. Для посетителей объекта построена парковка на 166 машин.