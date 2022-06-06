Приговор пока не вступил в законную силу.

В Александрове осуждён 33-летний бармен, который зарезал посетителя и сбежал на Украину. Уроженца Азербайджана приговорили к 9,5 годам колонии.Мужчина работал в кафе города Струнино. Ночью 7 сентября 2016 года в заведение пришла компания. С одним из мужчин у азербайджанца возник конфликт. Горячие парни предложили друг другу выйти на улицу и разобраться по-мужски. В результате работник заведения зарезал обидчика.Один удар пришёлся в область левой ягодицы и два удара в левое бедро. Жертва скончалась в больнице от потери крови.Душегуб сбежал в Украину. Его объявили в международный розыск. В марте 2021 года он был задержан и выдан следствию.Его приговорили к 9,5 годам тюрьмы и крупному штрафу - один миллион рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.