Он позволяет диагностировать осложнения беременности, родов, послеродового периода и патологии новорождённых.

В женской консультации Александровской районной больницы установили УЗИ-аппарат экспертного класса «Samsung Medison». Он позволяет диагностировать осложнения беременности, родов, послеродового периода и патологии новорождённых.Как сообщил заведующий учреждения Вадим Комаров, районная акушерско-гинекологическая служба впервые получила современный аппарат с большей проникающей способностью и ярко выраженным изображением. У него имеется четыре датчика, один из которых позволяет проводить 3D-сканирование.Оборудование позволит легче находить внутриутробную патологию и пороки развития плода.