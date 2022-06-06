Устранение нарушений находится на контроле Александровской городской прокуратуры.

В Александровском районе пресечена незаконная добыча полезных ископаемых. Об этом рассказала официальный представитель прокуратуры Владимирской области Татьяна Логинова.Шесть компаний нарушали федеральное законодательство и занимались разработкой песчано–гравийных месторождений на девяти участках сельхозназначения. Коммерсантам внесли представления. На руководителей фирм завели шесть административных дел. Их рассмотрит Росреестр.Устранение нарушений находится на контроле Александровской горпрокуратуры.