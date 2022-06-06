Новые детские площадки в московском лесопарке Кусково будут отличаться спокойными тонами и натуральным покрытием.

Новые детские площадки в московском лесопарке "Кусково" будут отличаться спокойными тонами инатуральным покрытием.С наступлением летнего сезона заканчиваются занятия у малышей. Сегодня в российской столице доступно множестсво зон отдыха, работают открытые бассейны и пляжи, всевозможные территории для занятий спортом или йогой. Место для хобби может найти каждый желающий. Отрадно, что власти не обходят стороной даже самых маленьких жителей Москвы.Для них в скором времени оборудуют тематические детские площадки в лесопарке "Кусково". Сейчас специалисты проводят там работы по реабилитации территории. Посетители детских зон смогут побывать в гостях у сказки благодаря уникальному дизайну площадок.Они будут отличаться спокойными тонами и натуральным покрытием. Специалисты решили создать на детских площадках уникальную атмосферу, посвященную темам Водяного, Бабы-яги, Лешего или Старичка-Боровичка. Малыши будут играть и веселиться в компании своих любимых персонажей.Как рассказал заместитель руководителя департамента капитального ремонта города Москвы Сергей Мельников, работы ведутся сразу на семи площадках лесопарка."Там демонтировали старое игровое оборудование и покрытия. Приступили к установке бортового камня и созданию новых оснований: выполняем укладку песчаного, а затем щебеночного слоев. К площадкам уже подвели кабельную канализацию, в которую спрячем провода систем оповещения, видеонаблюдения и освещения. К устройству оставшихся трех игровых зон приступим в ближайшее время", – отметил чиновник.Всего в парке "Кусково" будет оборудовано десять зон для отдыха. По словам Сергея Мельникова, каждая площадка будут отличаться от стандартных и обладать собственным стилем. Он подчеркнул, что за основу каждой территории специалисты взяли сказочные и лесные сюжеты"Лесопарк "Кусково" для малыша — это большой темный лес, полный тайн и загадок. Через ассоциации со сказочными историями ребенок сможет познакомиться и пообщаться с ним. Названия для тематических площадок были выбраны не случайно, "Кусково" тесно связано с историей русской культуры, и в нем даже есть настоящий дворец", — добавил он.Названия для тематических детских площадок уже озвучены. В московском лесопарке оборудуют такие зоны, как "Белкин двор", "Сад Жар-птицы", "Болото водяного", "Холм лешего", "Медвежья берлога", "Паучье логово", "Избушка Бабы-яги", "Поляна Старичка-Боровичка" и "В зарослях кувшинки".