В Москву на фестиваль Времена и эпохи приедут тысячи реконструкторов со всей России. Для них по всей столице оборудуют 61 площадку.

В Москву на фестиваль "Времена и эпохи" приедут тысячи реконструкторов со всей России. Для них по всей столице оборудуют 61 площадку.Фестиваль "Времена и эпохи" – одно из важнейших событий в мире российской исторической реконструкции. Для участия в нем приезжают специалисты со всей страны. Гости праздника получают уникальную возможность погрузиться во времена походов князей Древней Руси, насладиться роскошной жизнью императорского двора и узнать о подвигах советских граждан в годы Великой Отечественной войны.В этом году фестиваль "Времена и эпохи" пройдет в Москве с 9 по 13 июня. Жители и гости российской столицы смогут познакомиться с бытом прошлых эпох, принять участие в аутентичных мастер-классах и необычных интерактивах, посетить экскурсии, а также поиграть в старинные игры.Как плести кольчугу, вырубать лодку, делать украшения из стекла, писать на древнерусском языке и играть в серсо – все это можно будет узнать на историческом празднике, на который приедут тысячи реконструкторов со всей России. В этом году фестиваль "Времена и эпохи" посвящен легендарным победам нашей страны.Самые яркие победы и достижения России будут представлены сразу на 61 площадке Москвы. В одном лишь центре города разместятся 24 зоны реконструкции. Насладиться историей нашей родины можно будет и на 19 традиционных фестивальных площадках, а также в 18 парках столицы.Так, москвичи смогут погрузиться в эпоху правления князя Александра Невского на Покровском бульваре. Гости фестиваля смогут посетить солеварню и оружейную мастерскую, двор инженеров и походную кухню, посмотреть выступления жонглеров и рыцарский турнир, побывать на уроках военного мастерства.На Страстном бульваре можно будет очутиться в начале XVII века, во времена польской интервенции, а также освобождения Москвы. В столице развернутся лагеря поляков и русского ополчения под командованием князя Дмитрия Пожарского. Гости увидят живых стрельцов и пикинеров. Сделать фото на память можно будет в офицерской палатке.С периодом правления царя Перта Великого можно будет познакомиться на Пушкинской площади. Там москвичам расскажут про легендарные потешные полки. Посетители фестиваля также узнают о правилах этикета и увидят наряды прошлого.Отечественная война 1812 развернется на Тверском бульваре. Здесь будут представлены походный лагерь русской армии, лагерь французов, бивак старой гвардии, артиллерийское депо и обоз маркитантов. Гости площадки смогут принять участие в мастер-классе по историческому бальному танцу, а также позаниматься живописью и поучиться играть в крокет и серсо.Посетители Никитского бульвара увидят сцены первой обороны Севастополя 1854‒1855 годов. На площадке развернутся лагеря русской, английской и французской армии, а также мастерская по варению свечей, пекарня и типография.Танк и броневик времен Первой мировой войны покажут гостям фестиваля на Чистопрудном бульваре. Также они узнают о работе врачей Красного Креста. Здесь же можно будет насладиться игрой духовых оркестров.На Гоголевском бульваре реконструкторы воссоздадут героическую битву за Москву. Посетители узнают, какую роль в годы войны играла семафорная азбука, а также смогут разобраться в том, что такое настоящий морской узел. Особую атмосферу того времени поможет создать танцевальный мастер-класс. Там же можно будет посмотреть узел связи, оружие, военную технику и обмундирование.