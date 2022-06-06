Как сообщает , в Тольятти Самарской области начиная с 3 июня в скорую помощь обратились 22 человека с признаками пищевой токсикоинфекции. Среди них отравившихся трое детей и беременная ..

Как сообщает , в Тольятти Самарской области начиная с 3 июня в скорую помощь обратились 22 человека с признаками пищевой токсикоинфекции. Среди них отравившихся трое детей и беременная женщина.Как выяснилось, все обратившиеся за медицинской помощью заказывали роллы в одном из местных заведений. По состоянию на вечер 5 июня 11 человек были госпитализированы, об этом пишетсообщает, что правоохранительные органы начали доследственную проверку по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК).