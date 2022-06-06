Продуктовый магазин сгорел в Судогде на улице Красная, 50 утром 6 июня. На пожаре никто не пострадал, сообщили в региональном МЧС. Пламя вспыхнуло в 4:47. Когда пожарные прибыли на место, магазин

Продуктовый магазин сгорел в Судогде на улице Красная, 50 утром 6 июня. На пожаре никто не пострадал, сообщили в региональном МЧС. Пламя вспыхнуло в 4:47. Когда пожарные прибыли на место, магазин был сильно задымлен. Спасатели не дали огню распространиться и потушили возгорание на площади 30 кв.м. В результате происшествия никто не пострадал. Сгорела внутренняя отделка