В ходе возгорания в частном жилом доме в Вязниках пострадал мужчина. Об этом сообщают в Главном управлении регионального МЧС. Происшествие произошло днем 5 июня на улице Город Водников. В

В ходе возгорания в частном жилом доме в Вязниках пострадал мужчина. Об этом сообщают в Главном управлении регионального МЧС. Происшествие произошло днем 5 июня на улице Город Водников. В тушении огня принимали участие 4 единиц техники и 15 человек личного состава. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание на площади 20 квадратных метров. В результате сгорели кровля, внутренняя