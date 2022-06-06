Жители Владимира стали реже отпрашиваться и выдумывать отмазки, чтобы пораньше уйти с работы. Сервис поиска работы SuperJob рассказал о результатах очередного опроса 6 июня. Россияне в целом

Жители Владимира стали реже отпрашиваться и выдумывать отмазки, чтобы пораньше уйти с работы. Сервис поиска работы SuperJob рассказал о результатах очередного опроса 6 июня. Россияне в целом стали честнее со своим руководством. Отпрашиваясь с работы, сотрудники все реже выдумывают причины и все чаще говорят правду. При этом, работникам теперь чаще надо попадать на прием ко