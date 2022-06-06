«Торпедо» Владимир в последнем матче сезона обыграло «Луки-Энергия» (2:1), благодаря чему завоевало первое место в подгруппе в подгруппе «Б» второй группы второго дивизиона ФНЛ. При большой

«Торпедо» Владимир в последнем матче сезона обыграло «Луки-Энергия» (2:1), благодаря чему завоевало первое место в подгруппе в подгруппе «Б» второй группы второго дивизиона ФНЛ. При большой поддержке фанатов, приехавших поболеть за владимирский клуб в Великие Луки Псковской области, «Торпедо» добилось победы со счетом 2:1. Решающий мяч с пенальти забил форвард владимирцев Никита Андреев. Эта победа