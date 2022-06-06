Против него возбуждено уголовное дело.

Во Владимире задержан 19-летний парень, обвиняемый в телефонном мошенничестве. Он подозревается в соучастии в совершении двух преступлений.В полицию областного центра поступили два заявления от пенсионерок 79 и 84 лет. По телефону им сообщили, что близкие родственники стали виновниками ДТП, а на лечение пострадавшего срочно требуются деньги.«Следуя указаниям злоумышленников, бабушки передали курьеру 177 и 635 тысяч рублей», - уточнили в МВД Медиа.Оперативники установили молодого человека, причастного к мошеннической схеме. Полученные обманом деньги он перевёл на различные счета подельников, оставив себе вознаграждение.«Свою вину он признал. Полицейские изъяли у него часть средств, мобильный телефон и несколько банковских карт», - добавили в региональном УМВД.Фигурант арестован. Против него возбуждено уголовное дело.