Ленинский районный суд осудил её на 2,5 года условного срока.

Во Владимире директор школы №26 получила условный срок за растрату бюджетных средств. Об этом рассказали в пресс-службе областного суда.Женщина обладала сведениями о наличии вакантных рабочих мест в учреждении, в связи с чем, из корыстных побуждений фиктивно трудоустроила на них своих знакомых. Так, в 2017-2018 годах на банковский счет лжесотрудников перечислено 186 тысяч 928 рублей 67 копеек.Преступление вскрылось. На женщину завели уголовное дело.Ленинский районный суд дал ей 2,5 года условного срока. Испытательный срок составит три года. Вдобавок, бывшая директриса лишена права занимать руководящие посты. Похищенные деньги она должна вернуть на счёт учебного заведения.