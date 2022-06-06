Новая площадка для пляжного волейбола появилась у Комиссаровского пруда во Владимире 6 июня. Ее оснащение позволяет проводить областные соревнования, сообщили в пресс-службе мэрии. Сегодня

Новая площадка для пляжного волейбола появилась у Комиссаровского пруда во Владимире 6 июня. Ее оснащение позволяет проводить областные соревнования, сообщили в пресс-службе мэрии. Сегодня на огороженной, оборудованной освещением и покрытием из чистого речного песка площадке прошли первые соревнования среди школьников из Доброго. Будет расширяться и спортивно-рекреационный кластер на Комиссаровском пруду, обещают в горадминистрации. В этом