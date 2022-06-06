Утром 6 июня состоялись прошли первые соревнования — открытое первенство Фрунзенского района среди школьников.

Во Владимире на Комиссаровском пруду открылась первая в площадка для пляжного волейбола. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.Объект построен по наказам избирателей. Он оборудован освещением и покрытием из чистого речного песка.Утром 6 июня состоялись прошли первые соревнования — открытое первенство Фрунзенского района среди школьников.Глава администрации района Николай Маркин заверил, что спортивно-рекреационный кластер на Комиссаровском пруду будет расширяться. Планируется устройство площадки с игровыми элементами для маленьких детей.