Начало первой смены в «Дружбе» запланировано на 7 июня, в «Икаре» - на 10 июня. Оба учреждения намерены принять 2100 детей.

Комиссия, созданная из представителей надзорных ведомств, проверила готовность загородных детских оздоровительных лагерей «Дружба» и «Икар» к приёму детей. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии Владимира.Начало первой смены в «Дружбе» запланировано на 7 июня, в «Икаре» - на 10 июня. Оба учреждения намерены принять 2100 детей. По традиции смены будут тематическими. Среди подростков будут не только юные жители Владимира, но и их сверстники из Донбасса. Школьников ждут соревнования, кружки, мастер-классы, вечерние мероприятия, игры, турниры и концерты.«Родители смогут посещать своих детей, но при наличии QR-кода, а при прохождении на территорию лагеря будет организована термометрия», - уточнили в горадминистрации.По результатам проверки о каких-либо выявленных нарушениях не сообщается.«Руководство лагерей выполнило все необходимые подготовительные мероприятия. Они готовы к приему детей», - уточнили в горадминистрации.Добавим, что владимирские центры отдыха участвуют в программе кэшбэка. При оплате путевки картой платежной системы «Мир» родители смогут получить назад 50% от стоимости путёвки. Фактически её цена составит 2400 рублей.