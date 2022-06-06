Энергетики грозятся прекратить подачу электричества, а также подать на дачников в суд.
Садоводческие товарищества Владимирской области задолжали за свет более 12,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба компании «Энергосбыт Волга».
Всего в список неплательщиков вошли 53 СНТ. Антирейтинг возглавляют:
-Александровский район - 15;
-Киржачский – 11;
-Петушинский - 9.
Энергетики грозятся прекратить подачу электричества, а также подать на дачников в суд.
За первые пять месяцев текущего года подан 51 иск на сумму более 4,3 млн рублей. По большей части дел уже приняты решения.
В компании напоминают, что переподключение осуществляется не позднее чем через 24 часа после погашения задолженности.