Энергетики грозятся прекратить подачу электричества, а также подать на дачников в суд.

Садоводческие товарищества Владимирской области задолжали за свет более 12,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба компании «Энергосбыт Волга».Всего в список неплательщиков вошли 53 СНТ. Антирейтинг возглавляют:-Александровский район - 15;-Киржачский – 11;-Петушинский - 9.Энергетики грозятся прекратить подачу электричества, а также подать на дачников в суд.За первые пять месяцев текущего года подан 51 иск на сумму более 4,3 млн рублей. По большей части дел уже приняты решения.В компании напоминают, что переподключение осуществляется не позднее чем через 24 часа после погашения задолженности.