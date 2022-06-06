В понедельник за окном ожидается переменная облачность, осадков не предвидится.

Во Владимирской области 6 июня потеплеет до +23 градусов Цельсия. Об этом сообщает Владимирский центр гидрометеорологии.В понедельник за окном ожидается переменная облачность, осадков не предвидится. Скорость порывов северо-западного ветра не будет превышать 4-9 метров в секунду.К слову, ясные дни синоптики прогнозируют до конца недели. Более того, к 9 июня потеплеет до +27 градусов, но при этом передают небольшой дождь. В пятницу возможна гроза.