Решение принял Минсельхоз. Средства выделят по программе развития сельского туризма.

Агроусадьба «Петрушино» в Собинском районе и агропарк «Грибово» в Петушинском районе получат гранты на сумму в 19 млн рублей. Решение принял Минсельхоз. Средства выделят по программе развития сельского туризма.«На них будут построены гостевые домики, инфраструктурные и рекреационные объекты рыболовного участка, домики для круглогодичного проживания, закуплена мебель, кухонная техника, посуда, а также владельцы выполнят благоустройство территории», - рассказал врио губернатора Александр Авдеев.В Белом доме добавили, что конкурс проводился впервые. В дальнейшем владимирские аграрии смогут ежегодно участвовать в проекте.