С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 151930 владимирцев.

Во Владимирской области на 6 июня выявлено 17 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 6 человек. Ещё 3 жителя подхватили опасный вирус в Муромском, по 1 - в Ковровском, Камешковском, Меленковском районах и ЗАТО Радужный, а также 4 - в Гусь-Хрустальном районе.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 151930 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 41276 заболевших во Владимире, 17922 - в Ковровском районе и 16782 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.