Во Владимире из-за холодной погоды открытие купального сезона перенесено на 15 июня.

Во Владимирской области представители МЧС освидетельствовали и открыли 19 пляжей. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в пресс-службе ведомства.В частности, они посетили место отдыха на Семязино и на плотине в микрорайоне Юрьевец около села Спасское. Специалисты оценили ход подготовки на озере, пообщались с горожанами и спасателями. Владимирцы проводят досуг на берегу, в воду на глазах сотрудников МЧС никто не лез.Во Владимире из-за холодной погоды открытие купального сезона перенесено на 15 июня. К этой дате завершится подготовка четырёх мест на водоёмах Семязино, Содышка, Глубокое и реке Клязьме. Они будут оборудованы кабинками для переодевания, скамейками, грибками, песочницами, туалетами.В Юрьевце в течение купального сезона будет работать мобильный спасательный пост.На 6 июня сотрудники ГИМС официально открыли 19 мест отдыха на воде.