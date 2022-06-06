В 2022 году в регионе потушено 153 пала сухой травы на площади в 138 гектаров.

Во Владимирской области с 8 июня увеличиваются штрафы за нарушение требований пожарной безопасности. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.«В среднем для граждан сумма вырастет в десять раз, для должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и юрлиц – в два раза. Если в настоящее время максимальное наказание за сжигание сухостоя составляет три тысячи рублей, то по новому закону – 15 тысяч. В условиях особого противопожарного режима - до 20 тысяч, а должностных лиц – до 60 тысяч рублей», - уточнили в ведомстве.Напомним, что в 2022 году в области потушено 153 пала сухой травы на площади в 138 гектаров. По каждому случаю для поиска поджигателей заводятся административные дела.