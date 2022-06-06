С 8 июня во Владимирской области усиливается административная ответственность за нарушение пожарной безопасности. Штрафы за разжигание костров вырастут почти в 10 раз, сообщили в МЧС.

С 8 июня во Владимирской области усиливается административная ответственность за нарушение пожарной безопасности. Штрафы за разжигание костров вырастут почти в 10 раз, сообщили в МЧС. Простому жителю области, решившему разжечь на даче костер, придется заплатить до 15 тысяч рублей (сейчас до 3 тысяч рублей). Если сделать это в противопожарный сезон, который сейчас установлен в регионе,