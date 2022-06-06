4 июня во Владимирской области завершился Чемпионат МВД России по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия. Из 70 субъектов Российской Федерации в Суздаль прибыли 77 команд. В течение 5

4 июня во Владимирской области завершился Чемпионат МВД России по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия. Из 70 субъектов Российской Федерации в Суздаль прибыли 77 команд. В течение 5 дней почти 500 участников соревновались в навыке владения огнестрельным оружием – пистолетом Макарова и автоматом Калашникова. На новом специально оборудованном полигоне полицейские-спортсмены выполняли как классические упражнения,