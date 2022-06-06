4 июня во Владимирской области завершился Чемпионат МВД России по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия. Из 70 субъектов Российской Федерации в Суздаль прибыли 77 команд. В течение 5
<a href="https://33live.ru/novosti/06-06-2022-vo-vladimirskoj-oblasti-zavershilsya-chempionat-mvd-rossii-po-strelbe-iz-boevogo-strelkovogo-oruzhiya.html" target="_blank">Во Владимирской области завершился Чемпионат МВД России по стрельбе из боевого стрелкового оружия</a> - 4 июня во Владимирской области завершился Чемпионат МВД России по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия. Из 70 субъектов Российской Федерации в Суздаль прибыли 77 команд. В течение 5
[url=https://33live.ru/novosti/06-06-2022-vo-vladimirskoj-oblasti-zavershilsya-chempionat-mvd-rossii-po-strelbe-iz-boevogo-strelkovogo-oruzhiya.html]Во Владимирской области завершился Чемпионат МВД России по стрельбе из боевого стрелкового оружия[/url] - 4 июня во Владимирской области завершился Чемпионат МВД России по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия. Из 70 субъектов Российской Федерации в Суздаль прибыли 77 команд. В течение 5