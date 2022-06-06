Потерпевший оценил ущерб в 78 тысяч рублей.

Житель Гусь-Хрустального района украл у пьяного земляка сенсорные часы и телефон. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области.В мае в МВД обратился мужчина, сообщивший о хищении личного имущества. Потерпевший оценил ущерб в 78 тысяч рублей. Оперативники установили, что к преступлению причастен 37-летний уроженец района. Свою вину он не отрицал.«Фигурант пояснил полицейским, что, проходя по одной из улиц, он увидел изрядно выпившего человека. Воспользовавшись ситуацией, злоумышленник обокрал односельчанина», - пояснили в УМВД.На подозреваемого завели уголовное дело. Похищенное имущество изъято и возвращено хозяину.