На злоумышленника завели уголовное дело по статье о краже имущества.

Житель Вязниковского района подозревается в краже деталей от мотоцикла. Подробностями истории поделились в пресс-службе УМВД по Владимирской области.В мае в дежурную поступило заявление от 73-летней жительницы поселка Никологоры. Неизвестный, взломав замок, проник в её сарай и похитил комплектующие от мотоцикла «Урал». Ущерб составил 13 тысяч рублей.Оперативники установили, что к преступлению причастен 27-летний парень. Его задержали. На допросе он «раскололся». Фигурант думал, что сарай заброшен. Через окно он увидел стоящий в нём мотоцикл и решил разобрать его, а «железо» продать.В результате на злоумышленника завели уголовное дело по статье о краже имущества. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.