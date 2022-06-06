Подземный переход в Юрьевце не выдерживает никакой критики. Этими словами нашу съемочную группу встретили жители спального микрорайона. Например, Оксана живет в этом районе уже 24 года.

Подземный переход в Юрьевце не выдерживает никакой критики. Этими словами нашу съемочную группу встретили жители спального микрорайона. Например, Оксана живет в этом районе уже 24 года. Подземный переход здесь появился еще до ее переезда. Сегодня он представляет из себя жалкое зрелище, говорит местная жительница. Особенно трудно мамам с детьми в колясках и людям с ограниченными