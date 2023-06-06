В честь Всемирного дня окружающей среды во Владимирской области прошла экологическая акция «Чистое...

В честь Всемирного дня окружающей среды во Владимирской области прошла экологическая акция «Чистое озеро».Экологическая акция «Чистое озеро» прошла в честь Всемирного дня окружающей среды на берегу озера Запольское. Её организовали сотрудники эко-отеля «Велес».Территория озера Запольское — одно из любимых мест отдыха не только для жителей Владимирской области. Сюда приезжают даже из соседних регионов — семьи с детьми, любители охоты и рыбалки. Многие отдыхающие с удовольствием откликаются на приглашение принять участие в экологической акции.Сергей Юсип, представитель ВРОО «Правильная охота»:- Мы не первый год уже здесь участвуем, в принципе, здесь отдыхаем, на этом озере. Поскольку я еще охотой занимаюсь, и охотимся в этих угодьях. Поэтому мы сегодня здесь, с детьми — детей приучаем к порядку.Такие природные уголки, как Запольское, должны сохраняться в чистом, первозданном виде, уверены сотрудники эко-отеля Велес. Для них акция «Чистое озеро» стала традицией. Она проходит третий год подряд.Екатерина Савенкова, директор эко-отеля «Велес»:- Это наша ценность, поскольку мы являемся эко-отелем. И тема экологии для нас очень важна. Мы хотим прививать культуру заботы об окружающей среде и природе для наших гостей. А также на примере своём — мы показываем нашим гостям, как это важно нашим сотрудникам.Развлекательные программы, прокат спортинвентаря и детская анимация: эко-отель Велес тщательно продумывает досуг своих гостей. А на чистом берегу живописного озера отдыхать намного приятней.Диана Дроздова, сотрудник отдела маркетинга эко-отеля «Велес»:- Мы выходим на озеро, собираем пакеты. Для гостей создали некую мотивацию в форме призов и подарков в конце. Пытаемся мотивировать на уборку, на соблюдение экологии.Несмотря на пасмурную погоду, на уборку вышли целыми семьями - с детьми и домашними питомцами. Акцию поддержала Администрация Камешковского района.Игорь Травин, заместитель главы Камешковского района по экономике:- Поэтому эта акция и родилась в связи с Всемирным днем окружающей среды, для того, чтобы и людей привлекать к этому, чтобы понимали они: "Чисто не там, где убирают, чисто там, где не сорят".После уборки юных эко-активистов ждали конкурсы, призы и подарки. А для всех участников приятным бонусом стало угощение от шеф-повара «Велеса». Руководство эко-отеля уверено: через год акция станет более масштабной, а Запольское — действительно чистым озером.Наталья Головешкина, Федор Лалакин, Александр Чунаев, "Вести-Владимир".