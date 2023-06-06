14-летняя Елена Щербакова из Гусь-Хрустального стала победительницей Первенства России по боксу в...

14-летняя Елена Щербакова из Гусь-Хрустального стала победительницей Первенства России по боксу в Королёве.Победительницей Первенства России по боксу в Королёве стала 14-летняя Елена Щербакова. Спортсменка из Гусь-Хрустального шла к победе три года. Репортаж Ольги Яцык.Наставления тренера - закон. Его роль в профессиональном развитии спортсмена - бесценна. Разглядеть бриллиант, а потом сделать достойную огранку сможет не каждый. Но Лене повезло. Необычное увлечение обернулось дорогой в профессиональный спорт и пол здесь абсолютно ни при чём. Главное - сила духа и работа на результат.Елена Щербакова, победительница Первенства России по боксу:- Я пришла чисто для физической подготовки. Решили поставить в пару и мне понравилось.Не понравилось только Семёну. Парень занимается боксом уже пять лет. Иногда стоит в спарринге с Леной. Говорит, что удары порой совсем не женские.Семён Павлов, боксёр:- Сюрприз, когда бьёт и попадает сильно очень, неприятно.- Лена попадает?- Да- Сила хорошая, очень мощная, нормально.- А техника её ведения?- Техника? Хорошая тожеСейчас кажется, что иного пути и быть не могло. Лена - средняя сестра. Три девицы под окном не прядут по вечерам, а бьют рекорды. Сёстры чемпионки занимаются более привычными дисциплинами - лёгкой атлетикой и спортивным ориентированием. Светлана - старшая. Говорит: всегда готовы поддержать друг друга. Каждая победа или поражение делится на троих.Светлана Щербакова, сестра Елены:- У девочек что-то не получается, я им подсказываю, говорю как сделать по-другому. Девочки мне всегда помогут, подскажут. Они всегда со мной, всегда рядомТатьяна и Александр Щербаковы дочерей поддерживают. И сами регулярно занимаются спортом, чтобы быть примером для девочек. В мае стали "семьёй года" после победы в региональном этапе фестиваля ГТО среди семейных команд. Выбор детей уважают и стараются быть рядом в сложные моменты.Татьяна и Александр Щербаковы, родители Елены:- Переживаем. Да, переживания у нас такие.- Присутствуем на соревнованиях, поддерживаем. Духовно поднять, покричать. Помогаем, помогаем.Бой за первое место был с буряткой. Соперница - левша. Это усложнило задачу. Но Лена была готова к такому сценарию. Подготовка к бою - всегда строгая дисциплина и режим. Чемпионка не желает никому подражать. Индивидуальность - её выбор.Елена Щербакова, победительница Первенства России по боксу:- У меня мои кумиры -это родители, мама и папа. От отца - сила, мамин характер.- Они мои бои смотрят. Папа говорит, где-как нужно было работать, тоже даёт советы. Сёстры довольны.Но, как ни странно, Лена не связывает свою основную профессию с боксом и мечтает стать медиком.Елена Щербакова, победительница Первенства России по боксу:- Дантистом, я думаю, что дантистом- Коллегам зубы вставлять?- Да, я думаю это круто быть боксёром-дантистом.- Сама - выбила, сама - вставила.- ДаТренер Елены Павел Куругузов уверен: для своего возраста подопечная подготовлена отлично и может сделать яркую спортивную карьеру. Тем более, женский бокс в России успешно развивается.Павел Кургузов, тренер Елены Щербаковой:- Главное, чтобы она сама по себе оставалась такой же исполнительной и трудолюбивой. Перед ней все двери открыты, она ещё средний юношеский, всё впереди. Бокс только начинается.Впереди - череда тренировок и амбициозные планы на Европу и мир.Ольга Яцык:- У всех на слуху имена всемирно известных боксёров-мужчин таких, как Леннокс Льюис, Майк Тайсон, Костя Цзю и реже упоминаются имена женщин-боксёров. Таких, как Софья Очигава. Вполне возможно, что совсем скоро весь мир узнает имя Елены Щербаковой - девочки-боксёра из города Гусь-Хрустальный.Для Владимирской области и всей России она уже чемпион. Но самое главное - для своих родителей.Ольга Яцык, Илья Хлудов, Вести-Владимир