14-летняя Елена Щербакова из Гусь-Хрустального стала победительницей Первенства России по боксу в...
14-летняя Елена Щербакова из Гусь-Хрустального стала победительницей Первенства России по боксу в Королёве.
Победительницей Первенства России по боксу в Королёве стала 14-летняя Елена Щербакова. Спортсменка из Гусь-Хрустального шла к победе три года. Репортаж Ольги Яцык.
Наставления тренера - закон. Его роль в профессиональном развитии спортсмена - бесценна. Разглядеть бриллиант, а потом сделать достойную огранку сможет не каждый. Но Лене повезло. Необычное увлечение обернулось дорогой в профессиональный спорт и пол здесь абсолютно ни при чём. Главное - сила духа и работа на результат.
Елена Щербакова, победительница Первенства России по боксу:
- Я пришла чисто для физической подготовки. Решили поставить в пару и мне понравилось.
Не понравилось только Семёну. Парень занимается боксом уже пять лет. Иногда стоит в спарринге с Леной. Говорит, что удары порой совсем не женские.
Семён Павлов, боксёр:
- Сюрприз, когда бьёт и попадает сильно очень, неприятно.
- Лена попадает?
- Да
- Сила хорошая, очень мощная, нормально.
- А техника её ведения?
- Техника? Хорошая тоже
Сейчас кажется, что иного пути и быть не могло. Лена - средняя сестра. Три девицы под окном не прядут по вечерам, а бьют рекорды. Сёстры чемпионки занимаются более привычными дисциплинами - лёгкой атлетикой и спортивным ориентированием. Светлана - старшая. Говорит: всегда готовы поддержать друг друга. Каждая победа или поражение делится на троих.
Светлана Щербакова, сестра Елены:
- У девочек что-то не получается, я им подсказываю, говорю как сделать по-другому. Девочки мне всегда помогут, подскажут. Они всегда со мной, всегда рядом
Татьяна и Александр Щербаковы дочерей поддерживают. И сами регулярно занимаются спортом, чтобы быть примером для девочек. В мае стали "семьёй года" после победы в региональном этапе фестиваля ГТО среди семейных команд. Выбор детей уважают и стараются быть рядом в сложные моменты.
Татьяна и Александр Щербаковы, родители Елены:
- Переживаем. Да, переживания у нас такие.
- Присутствуем на соревнованиях, поддерживаем. Духовно поднять, покричать. Помогаем, помогаем.
Бой за первое место был с буряткой. Соперница - левша. Это усложнило задачу. Но Лена была готова к такому сценарию. Подготовка к бою - всегда строгая дисциплина и режим. Чемпионка не желает никому подражать. Индивидуальность - её выбор.
Елена Щербакова, победительница Первенства России по боксу:
- У меня мои кумиры -это родители, мама и папа. От отца - сила, мамин характер.
- Они мои бои смотрят. Папа говорит, где-как нужно было работать, тоже даёт советы. Сёстры довольны.
Но, как ни странно, Лена не связывает свою основную профессию с боксом и мечтает стать медиком.
Елена Щербакова, победительница Первенства России по боксу:
- Дантистом, я думаю, что дантистом
- Коллегам зубы вставлять?
- Да, я думаю это круто быть боксёром-дантистом.
- Сама - выбила, сама - вставила.
- Да
Тренер Елены Павел Куругузов уверен: для своего возраста подопечная подготовлена отлично и может сделать яркую спортивную карьеру. Тем более, женский бокс в России успешно развивается.
Павел Кургузов, тренер Елены Щербаковой:
- Главное, чтобы она сама по себе оставалась такой же исполнительной и трудолюбивой. Перед ней все двери открыты, она ещё средний юношеский, всё впереди. Бокс только начинается.
Впереди - череда тренировок и амбициозные планы на Европу и мир.
Ольга Яцык:
- У всех на слуху имена всемирно известных боксёров-мужчин таких, как Леннокс Льюис, Майк Тайсон, Костя Цзю и реже упоминаются имена женщин-боксёров. Таких, как Софья Очигава. Вполне возможно, что совсем скоро весь мир узнает имя Елены Щербаковой - девочки-боксёра из города Гусь-Хрустальный.
Для Владимирской области и всей России она уже чемпион. Но самое главное - для своих родителей.
Ольга Яцык, Илья Хлудов, Вести-Владимир