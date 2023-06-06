Новая выставка «Миг жизни городской» будет работать в Ступинском историко-краеведческом музее до конца июля.

Музей-заповедник «Александровская слобода» готовит к открытию очередной «выездной» проект в содружестве с А.А. Мелитоняном – известным филокартистом, многолетним другом и партнером. Новая выставка «Миг жизни городской» будет работать в Ступинском историко-краеведческом музее до конца июля.Это рассказ о русском городе конца XIX- начала XX вв., в основу которого легли необычные исторические источники – серийные открытки, изданные полиграфической фирмой «Шерер, Набгольц и К0» в 1899-1903 гг. (Компания стала одной из самых известных в истории русской фотографии и филокартии, издав множество сюжетов, посвященных России рубежа XIX – XX вв. Именно тогда иллюстрированная открытка превратилась в «визитную карточку времени», воссоздающую облик городов на стыке веков). Известна фирма и серией «Типы России» со снимками наших соотечественников. Впервые она была выпущена в 1899 г., а затем переиздавалась ежегодно вплоть до 1903 г.Две взаимодополняющие темы – русские города и люди (разных профессий, социальных слоев и т.д.) – превратили выставку в «музейную машину времени», способную перенести посетителей на улицы городов дореволюционной России, где особое внимание – персоналиям! Здесь множество профессиональных открыток, на которых запечатлены городские жители: торговцы, служащие, ремесленники, органы власти. Часть фотографий отснята с натуры, часть - в студии. Самые яркие персонажи серии (ямщик, уличный торговец, сапожник, кормилица и т.д.) выделены особо. Их образы гармонично дополняют предметы из коллекции музея-заповедника «Александровская слобода» (на выставку отправилось более 350 экспонатов!). Например, в комплексе «Городские службы» открытку с фотографией ямщика «оживляют» настоящий ямщицкий халат и конская упряжь, в том числе редкий седелочный колокольчик позапрошлого века, принадлежавший когда-то крестьянину из Петушков Ефиму Светлову, с 1890 г. по 1917 г. он содержал Александровский станционный пункт.Работа почты представлена тоже очень интересно – помимо богатой переписки местного дворянства и купечества (например, семейств известных ученых и меценатов Зубовых-Лавровских) имеются письменные принадлежности (чернильница, песочница, писчие перья, ножи и горка для бумаги и т.д.), подписки солидных журналов «Нива», «Вокруг света, «Русская мысль», «Солнце России» и многое другое.Здесь же можно «встретить» и торговца замками, и уличного коробейника с множеством мелкого товара, который так быстро раскупали женщины и мальчишки.Интересный нюанс – в XIX столетии в богатых семьях считалось дурным тоном вскармливать детей матерям, поэтому нанимали недавно родивших крестьянок. Работа считалась богоугодной и денежно выгодной. Нередко кормилицы задерживались в семьях, а порою оставались в них навсегда. Конечно, на выставке не только их фотопортреты. Есть и одежда младенцев, и старинные детские книжки, и разнообразные забавы – деревянные конструкторы и кубики, богородские игрушки, тряпичные куклы.Очень жизненная, по-хорошему бытовая ретро-выставка дарит возможность увидеть и почувствовать характерные детали, ощутить реальность и очарование навсегда ушедшей эпохи.