Артем Маркин, директор Центра классической музыки рассказал о десятом фестивале Музыкальная...

Артем Маркин, директор Центра классической музыки рассказал о десятом фестивале "Музыкальная экспедиция".Уникальный формат, звёздный состав и высокая музыка. Во Владимирской области сегодня открывается 10-ая "Музыкальная экспедиция".Чем удивит фестиваль-путешественник? Об этом "Вестям" рассказали Артём Маркин, директор Центра классической музыки, главный дирижёр владимирского губернаторского симфонического оркестра и юный скрипач Глеб Панов, победитель международного музыкального телеконкурса "Щелкунчик".