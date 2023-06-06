Виновнику резонансного ДТП грозит большой срок. Перед судом предстанет 57-летний житель Нижегородской области. Как сообщают в прокуратуре, его обвиняют в нарушении правил дорожного

Виновнику резонансного ДТП грозит большой срок. Перед судом предстанет 57-летний житель Нижегородской области. Как сообщают в прокуратуре, его обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем за собой смерть двоих человек. По данным следствия, в январе этого года под Муромом фигурант сел за руль легкового автомобиля Шевроле в состоянии алкогольного опьянения. Из пресс-релиза прокуратуры В районе