По закону о воинской обязанности отца-одиночку не могут призвать до совершеннолетия ребёнка.

Житель Собинского района пожаловался уполномоченному по правам ребёнка на повестку из военкомата. Он должен был отправиться в войска. При этом мужчина в одиночку воспитывает дочь, мать которой лишена родительских прав.Детский омбудсмен обратилась в военный комиссариат. По закону о воинской обязанности отца-одиночку не могут призвать до совершеннолетия ребёнка. Совместными усилиями власти разобрались в ситуации. Мужчина вернулся домой.