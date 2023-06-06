СМИ растиражировали сплетни о том, что дочь актера Михаила Пореченкова оказалась в беде.

СМИ растиражировали сплетни о том, что дочь актера Михаила Пореченкова оказалась в беде.Срочные новости передали сегодня столичные журналисты. Они сообщили о том, что дочь актера Михаила Пореченкова попала в ДТП со скутером на западе от Москвы.Девушка, которой сейчас 18 лет, якобы двигалась на своем авто по Центральной улице в деревне Толстопальцево. Утверждалось, что сбоку от нее на скутере в тот момент ехал некий несовершеннолетний юноша.СМИ отмечали, будто дочь Михаила Пореченкова начала обгон, но юный водитель не заметил ее маневра и резко перестроился, в результате чего, должно быть, и произошло опасное столкновение.Появились даже кадры, на которых видно, что подросток пострадал: юноша, судя по всему, без сознания оказался на земле. Впоследствии его доставили в больницу.Спустя буквально пару часов после автокатастрофы, на связь с журналистами " вышла жена Михаила Пореченкова, которая сообщила, что ее семья к аварии отношения не имеет. Таким образом, ДТП с участием дочери Пореченкова оказалось газетной уткой.Мария Пореченкова действительно передвигалась на автомобиле, сообщила ее мать, однако ехали они по делам вместе и ни в какие аварии, к счастью, не попадали. Что касается описанного в СМИ ДТП, подросток на скутере действительно пострадал, но дочь Михаила Пореченкова совершенно к этому не причастна.