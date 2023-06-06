Проводить бойцов пришли волонтёры, школьники, ветераны боевых действий, родные и друзья.

Из Владимирской области в зону СВО отправились ещё 19 добровольцев. Об этом рассказали в пресс-службе губернатора.Проводить бойцов пришли волонтёры, школьники, ветераны боевых действий, родные и друзья.«Два месяца размышлял над этим, но в конце концов решился. Главное сейчас – восстановить боевые навыки. Ребята знакомые уже в зоне СВО, еду помогать им», - рассказал Дмитрий из Курлово.Есть и те, кто отправляется на передовую не впервые. Например, Олег из Коврова снова заключил контракт и также едет в подразделение на помощь к сослуживцам.