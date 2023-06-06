Легендарная актриса, которая раньше была красавицей, изменилась до неузнаваемости.

Легендарная актриса, которая раньше была красавицей, изменилась до неузнаваемости.Джулия Ормонд популярная британская актриса театра и кино, однако она постоянно работала с российскими режиссерами. Ормонд снималась в российских сериалах "Молодая Екатерина", "Сталин", лентах "Легенды осени", "Первый рыцарь" и наконец "Сибирский цирюльник". В этой картине она блистала во всей своей красе. Но сейчас актрису не узнать. После того, как Джулии Ормонд стукнуло 50, ее внешность резко изменилась, и она решила ничего с этим не делать.На днях в Сети всплыли свежие кадры, на которых звезда "Сибирского цирюльника" Джулия Ормонд весьма пополнела. Она выглядела неприглядной и тучной, а ее длинные и нуждающиеся в уходе волосы как попало были разбросаны по голове.Сейчас Джулия Ормонд ушла из актерства и стала продюсером. Она сама прекрасно понимает, что прежних ролей, или хотя ы чего-то подобного, ей уже не видать. Поезд ушел."Мне за пятьдесят, не требуйте от меня идеальной внешности", – говорила звезда "Сибирского цирюльника".Также звезда отмечала, что сейчас ее жизнь заключается в работе и заботе о семье. Глядя на актрису, многие не поверили в то, что это действительно она. Ведь многие ее сверстницы в Голливуде в том же возрасте выглядят гораздо лучше.