Чемоданы, старые диваны, советская мебель и гора веток. Жители улицы Молодежной жалуются на свалку под окнами. Так выглядит контейнерная площадку у дома № 4. Местные говорят, с нагрузкой

Чемоданы, старые диваны, советская мебель и гора веток. Жители улицы Молодежной жалуются на свалку под окнами. Так выглядит контейнерная площадку у дома № 4. Местные говорят, с нагрузкой мусорка не справляется, потому что несут хлам со всей округи. Особенно много “добра” идет от ближайших магазинов. Дворник Овощной магазин рядом. Они должны сами увозить за собой