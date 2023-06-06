Причины возникновения боли в суставах и метод их восстановления.

Причины возникновения боли в суставах и метод их восстановления.Боли в суставах беспокоят многих людей. Некоторые сталкиваются с этими неприятными ощущениями лишь на короткое время, а другим приходится мириться с ними каждый день. Пожизненные нарушения, как во втором случае, сильно ограничивают подвижность человека и в худшую сторону меняют его качество жизни.В отличие от здоровых суставов, поврежденные не могут похвастаться гладкой поверхностью и целыми связками. Они подвержены излишней травматизации, при которой хрящи деформируются, а также возникает цитокиновое воспаление и боль. Факторов, влияющих на травматизацию, может быть несколько.Первой причиной возникновения боли в суставах может стать большой вес, увеличивающий трение и нагрузку на сустав. Второй причиной нередко является неправильное питание. Если есть слишком много соли, то аппетит будет расти, а вместе с ним расти и вес. Третья причина – низкая активность. Именно движение помогает суставам работать и уберегает их от возникновения воспаления. Если активность окажется слишком маленькой, боли, скорее всего, не избежать.Для восстановления больных суставов можно использовать хондропротекторы. Эти вещества естественны для организма и воздействуют на поврежденные хрящевые ткани, восстанавливая и "реанимируя" их. Кроме того, они эффективно обезболивают и оказывают противовоспалительный эффект. К необходимым для суставов хондропротекторам относятся хондроитин, глюкозамин, МСМ, гиалуроновая кислота.