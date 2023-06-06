Когда во Владимире появится памятник Пушкину? Этим вопросом задаются туристы, краеведы и жители областного центра. 6 июня отмечается день рождения великого поэта. Но память о нем в

Когда во Владимире появится памятник Пушкину? Этим вопросом задаются туристы, краеведы и жители областного центра. 6 июня отмечается день рождения великого поэта. Но память о нем в историческом центре города никак не увековечена. Татьяна, турист из г. Петропаловск-Камчатский Обязательно заслуживает. Пушкин – это наше все, как говорится, дети изучать должны. И мы изучали в свое