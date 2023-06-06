В микрорайоне Сновицы-Веризино началось строительство новой школы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Владимира. Работы по подготовке строительной площадки займут около 2

В микрорайоне Сновицы-Веризино началось строительство новой школы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Владимира. Работы по подготовке строительной площадки займут около 2 недель. После – займутся фундаментом. Как сообщают на сайте мэрии, контракт на возведение объекта подписали еще 30 мая. В конкурсе на подряд победила компания «МНК-Групп». Она же построила школу №46 в микрорайоне Коммунар.