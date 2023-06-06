У каждого уважающего себя артиста рано или поздно появляется собственный ресторан, клуб или караоке. Их открывали Ольга Бузова, Кай Метов, Тимати, Баста, Филипп Киркоров. Король российской эстрады, правда, владел собственным заведением недолго. Зато теперь радуется тому, что его молодой фаворит Jony стал владельцем общепита.

У каждого уважающего себя артиста рано или поздно появляется собственный ресторан, клуб или караоке. Их открывали Ольга Бузова, Кай Метов, Тимати, Баста, Филипп Киркоров. Король российской эстрады, правда, владел собственным заведением недолго. Зато теперь радуется тому, что его молодой фаворит Jony стал владельцем общепита.Место для ресторана победитель второго сезона шоу "Маска" выбрал вдали от центра – в торговом центре у метро Беляево. Зато название заведения символичное – La Cometa. Ведь "Комета" – это самая известная песня Джахида Афраила оглы Гусейнли, как на самом деле зовут 27-летнего красавчика Jony.А на вопрос, почему был сделан акцент именно на кухню итальянскую, харизматичный азербайджанский музыкант ответил с улыбкой: "Вы посмотрите на меня и брата, как мы похожи на итальянцев". Правда, на Апеннинах музыкант, как признался, пока не бывал.Паста, тирамису, прошутто, брускетты – в меню есть все, чем славится итальянская кухня. Но исхудавший донельзя Филипп Киркоров с порога стал требовать: "Где пицца? Хочу пиццу!" Видимо, диетолог и пластический хирург певца в это время уже спали.И красавчик Jony порадовал рот Киркорова – повар только успевал доставать из печи пыщущую жаром пиццу. Ее названия звучат как песня – "Парма Грана", "Фрути ди Маре", "Прошуто э Фунги", "Мортаделла Страчателла". Филипп ел, облизывая пальцы от удовольствия. "Я же только что из Италии вернулся!" – пояснил певец, видимо, ностальгируя по настоящей итальянской кухне."Я всегда мечтал открыть собственную пиццерию, а Jony мою мечту осуществил", – признался "Дни.ру" король российской эстрады. Он уговорил несколько кусков пиццы, пообнимался с Натальей Гордиенко, которую продюсировал на "Евровидении", и уехал готовиться к свадьбе своей подруги – диджея Кати Гусевой. Артиста ведь, как Евгения Онегина, "три дома на вечер зовут", как известно.